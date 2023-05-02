Баянкин Федор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баянкин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45164. БАЯНКИНЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ. К. Верхотур. у., в. и зав. Кувшинскаго, 31 г.; — Екатеринбург. О. С., 2 отд. 1484 У., арест. отд. 3 г. Исп. 13 Мая 905.
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