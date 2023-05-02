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Ермаков Александр Митрофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермаков
Имя
Александр
Отчество
Митрофанович
Дата исполнения приговора
04 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4450. ЕРМАКОВ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ, 18 л., Воронежск. у., Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 76 ч. 1, 194, лиш. св. 10 л. Исп. 4 июня 923.

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