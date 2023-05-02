Ермаков Александр Митрофанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермаков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Митрофанович
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4450. ЕРМАКОВ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ, 18 л., Воронежск. у., Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 76 ч. 1, 194, лиш. св. 10 л. Исп. 4 июня 923.
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