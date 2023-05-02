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Жученков Сергей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жученков
Имя
Сергей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
21 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
4722. ЖУЧЕНКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 27 л., Ельнинск. у., Мярхошинск. в., с. Каменск. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 3 г. 4 м. Срок исп. не указ., осужд. 21 марта 923.

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