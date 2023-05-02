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Позняков Анания Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Позняков
Имя
Анания
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
12 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
10406. Позняков Анания Емельянович, 35 л., Курганск. окр., Варгашинск. р., с. Саломатовского. Н. С. 15 уч. Курганск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 12 авг. 926.

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