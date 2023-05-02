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Крупский Софроний Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крупский
Имя
Софроний
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
15 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7124. КРУПСКИЙ СОФРОНИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 36 л., г. Ишима. Тюменск. Губсуд. Ст. 112 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 15 мая 923.

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