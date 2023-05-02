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Шумов Василий Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шумов
Имя
Василий
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
30 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 342
Источник
Скан
Оригинальная запись
47028. ШУМОВЪ, ВАСИЛІЙ ГРИГОРЬевъ (онъ же Шумъ и Протченко). Мщ. г. Кіева, 20 л.; — Кіев. С. П., 19, 54 и 2 ч. 132 Уг. У. и нак. 22 Нояб. 906 г., крѣп. 1 м., съ зачет. предвар. заключ. съ 23 Апр. по 23 Мая 906 г. Исп. 30 Марта 907.

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