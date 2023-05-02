Цикин Павел Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цикин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 29 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 382
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13089. ЦИКИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 46 л., Самарск. у., Калинск. в., с. Хорошенького. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 105, 2 ч. 106, 109, 1 ч. 112, 1 ч. 114, 157, 172, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 29/Ѵ—24.
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