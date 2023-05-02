Абраменков Михаил Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абраменков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70697. АБРАМЕНКОВЪ, МИХАИЛЪ ФЕдоровъ. К. Витебск. у., Храповичск. в., д. Савченокъ. 26 л., рд. т. же у. и в. въ д. Петрочки; — З. Н. 4 уч. Витебск. у., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 31 Авг. 907.
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