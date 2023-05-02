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Хабаров Моисей Тарасович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хабаров
Имя
Моисей
Отчество
Тарасович
Дата исполнения приговора
19 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
12796. ХАБАРОВ МОИСЕЙ ТАРАСОВИЧ, 23 л., Бийск. у., Кокшинск. в., с. Красный Яр. В. Т. Сибирск. окр. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 19/ІІ—24.

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