Королев Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Королев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6608. КОРОЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 23 л.. Калязинск. у., Семендяевск. в., д. Большая Льгово, В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ, Ст. ст. 16 ч. 3, 76, лиш. св. 4 г. 7 м. и пор. пр. 3 г., исп. 11 мая 923.
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