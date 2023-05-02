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Королев Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королев
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
6608. КОРОЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 23 л.. Калязинск. у., Семендяевск. в., д. Большая Льгово, В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ, Ст. ст. 16 ч. 3, 76, лиш. св. 4 г. 7 м. и пор. пр. 3 г., исп. 11 мая 923.

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