Птицын Петр Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Птицын
- Имя
- Петр
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8029. ПТИЦЫН ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ, 21 г., Крапивенск. у., Лопатск. в., д. Нижне-Гапково. Н. С. 1 уч. Валуйск. у. Ст. ст. 95, 181, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 13 марта 923.
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