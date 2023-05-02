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Иванов Петр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Петр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
14 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3669. ИВАНОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ, 33 л., Воронежск. у., Писаревск. в. и с. Воронежск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. 7 м. 18 д. П. в. з. с. 14/ѴІ—24.

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