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Кривогина Акулина Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кривогина
Имя
Акулина
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
04 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7648. КРИВОГИНА АКУЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, 29 л., Златоустовск. у., Еральск. в., с. Серпиевки, Н. С. 9 уч. Златоустовск. у., Ст. 140а, лиш. св. 1 г., Исп. 4 июля 923.

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