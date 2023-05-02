Кривогина Акулина Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кривогина
- Имя
- Акулина
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7648. КРИВОГИНА АКУЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, 29 л., Златоустовск. у., Еральск. в., с. Серпиевки, Н. С. 9 уч. Златоустовск. у., Ст. 140а, лиш. св. 1 г., Исп. 4 июля 923.
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