Фисюренко Митрофан Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фисюренко
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 315
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46256. ФИСЮРЕНКО, МИТРОФАНЪ НИкифоровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Днѣпров. у., в. и с. Чаплынки, 36 л.; — Херсон. О. С., 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 27 Апр. 907.| 902 92257 1655 У. | 97 6900 169 М.| 900 111174 1647 У. | 91 130274 1655 У.
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