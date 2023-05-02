Давыдов Павел Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давыдов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 29 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3687. ДАВЫДОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 л., Орловск. у., Левинск. в., д. Ташлыки. Пермск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 1 т. Исп. 29 авг 923.
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