Горяшин Алексей Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горяшин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46231. ГОРЯШИНЪ, АЛЕКСѢЙ ПАВЛОВЪ. Мщ. г. Иркутска, 23 л., рд. въ в. и с. Уриковскомъ, Иркутск. у.; — Иркутск. С. П., 114, 134, 135 и 1649 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 6 м. Исп. 23 Марта 905.
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