Горяшин Алексей Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоряшин Алексей Павлов

Горяшин Алексей Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горяшин
Имя
Алексей
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
23 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
Источник
Скан
Оригинальная запись
46231. ГОРЯШИНЪ, АЛЕКСѢЙ ПАВЛОВЪ. Мщ. г. Иркутска, 23 л., рд. въ в. и с. Уриковскомъ, Иркутск. у.; — Иркутск. С. П., 114, 134, 135 и 1649 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 6 м. Исп. 23 Марта 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close