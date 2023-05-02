Качалов Филипп Кондратьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Качалов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Кондратьевич
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4472. КАЧАЛОВ ФИЛИПП КОНДРАТЬЕВИЧ, 20 л., Острогожск. у., Колыбельск. в., с. Александровки. Н. С. 7 уч. Острогожск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 1 г. Срок вступл. приг. в зак. силу не указан., осужд. 24/Ѵ—24.
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