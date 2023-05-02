Буйнов Петр Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буйнов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130393. БУЙНОВЪ, ПЕТРЪ николаевъ. К. Звенигородск. у., в. и с. Перхушковскаго, 34 л.; — М. С. Мясницк. уч. г. Москвы 17 Окт. 909, 169, 2 п. 171 и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Окт. 909. | 908 139255 169 М. | 906 33968 1480 У.
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