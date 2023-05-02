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Зубков Памфил Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубков
Имя
Памфил
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
04 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3517. ЗУБКОВ ПАМФИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ, 27 л., Михайловск. у., Глебовск. в., с. Троицкого. В. Т. 14 стр. корп. Ст. 180а, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 4/ІІ—24.

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