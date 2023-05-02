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Мерненко Ефим Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мерненко
Имя
Ефим
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
28 январь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 353
Источник
Скан
Оригинальная запись
90076. МѢРНЕНКО, ЕФИМЪ ИЛЬИНЪ (онъ же Мироненко). Лиш. ос. пр. изъ к. Петропавлов. у., Полтавск. в., д. Борокъ, 28 л., рд. Прилукск. у., въ Ивановск. в.; — Омск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 28 Янв. 908. | 904 6515 1655 У. | 902 15449 1647 У.

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