Карпичев Иван Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпичев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146881. КАРПИЧЕВЪ, ИВАНЪ КОНдратьевъ (онъ же Карпиковъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Брянск. у., Княвичск. в., д. Издѣжичей, 44 л.; — Орлов. О. С. 1 Сент. 909, 114, 2 п. 134, 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 30 Окт. 909. | 908 50008 170¹ М. | 99 47908 169 М. | 906 62550 169 М. | 99 47208 170 М. | 902 13340 1655 У. | 98 69834 172 М.
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