Цупиков Петр Мануилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цупиков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Мануилович
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 382
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13103. ЦУПИКОВ ПЕТР МАНУИЛОВИЧ, 65 л., Новозыбковск. у., Злынковск. в., с. Рагова. Н. С. 5 уч. Новозыбковск. у. Ст. 140, лиш. св. 3 м. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 22/ІІІ—24.
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