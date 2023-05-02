Буданов Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буданов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130375. БУДАНОВЪ, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Угличск. у., Клементьевск. в., д. Просохова, 29 л.; — Кашинск. О. С. 10 Сент. 909, 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 24 Окт. 909. | 906 41527 170¹ М.
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