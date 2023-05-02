Куликов Николай Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куликов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95596. КУЛИКОВЪ, НИКОЛАЙ григорьевъ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Суджан. у., Ново-Ивановск. в., д. Новосорочной; — Елецк. О. С., 30 Апр. 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г., съ зач. 1 г. и 1 м. предв. заключ. Исп. 1 Іюня 911. | 902 45771 909 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 96482. | 98 30417 170¹ М. | 97 62356 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 36539.
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