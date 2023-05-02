Мирошниченко Карп Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мирошниченко
- Имя
- Карп
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85002. МИРОШНИЧЕНКО, КАРПЪ ИВАновъ, 35 л. К. Таганрогск. окр., Совѣтішск. в., д. Абрамовки; — Таганрогск. О. С., 14 Окт. 910, 152. 1612 и 2 ч. 1643 У., по сов. съ приг. М. С. 6 уч. Таганрог. окр. отъ 7 Окт. 910 г. (172 М. (покуш.), тюр. 1½ м.), арест. отд. 3 г. Исп. 14 Дек. 910.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.