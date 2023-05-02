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Боголюбова Евдокия Давыдова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боголюбова
Имя
Евдокия
Отчество
Давыдова
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
130153. БОГОЛЮБОВА, ЕВДОКІЯ ДАВЫдова (она же Петракова). К. Брянск. у., Супоневск. в., д. Малой-Полпина, 46 л.; — Г. С. 2 уч. г. Брянска 29 Сент. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 16 Окт. 909.

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