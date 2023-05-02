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Вандельт Иван Карлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вандельт
Имя
Иван
Отчество
Карлов
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
45625. ВАНДЕЛЬТЪ, ИВАНЪ КАРЛОВЪ. Прус.-подд., 22 л., рд. Харьков. у., въ с. Вертѣевкѣ; — Г. С. 1 уч. г. Севастополя, 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 31, счит. ср. съ 16 Мая 905.

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