Экономов Матвей Меркурьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Экономов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Меркурьевич
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8412. ЭКОНОМОВ, МАТВЕЙ МЕРКУРЬЕВИЧ, 20 л.; - Н. С. 3 р-на Весьегонск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 29 окт. 919.
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