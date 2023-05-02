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Смирнов Егор Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Егор
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
28889. СМИРНОВ, ЕГОР ТИМОФЕЕВИЧ, 25 л. Гр. г. Ярославля; — Р. Т. г. Ярославля. Покупка краден., лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 15 дек. 920.

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