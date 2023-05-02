Антонова Елизавета Филипповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонова
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Филипповна
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 282. АНТОНОВА, ЕЛИЗАВЕТА ФИЛИППОВНА, 20 л. Гр. Петроградск. у., Капорск. в., д. Маклакова; — Ямбургск. Ревтриб. Кража, общ. раб. 1 г. Исп. 4 июня 918.
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