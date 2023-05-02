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Антонова Елизавета Филипповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонова
Имя
Елизавета
Отчество
Филипповна
Дата исполнения приговора
04 июнь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
282. АНТОНОВА, ЕЛИЗАВЕТА ФИЛИППОВНА, 20 л. Гр. Петроградск. у., Капорск. в., д. Маклакова; — Ямбургск. Ревтриб. Кража, общ. раб. 1 г. Исп. 4 июня 918.

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