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Ласберг Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ласберг
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7916. ЛАСБЕРГ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 25 л., Омск. у., Александровск. в., д. Поливановки. Н. С. 5 уч. г. Омска. Ст. 181 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 7 марта 923.

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