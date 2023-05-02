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Болотова Александра Павловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болотова
Имя
Александра
Отчество
Павловна
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
13410. БОЛОТОВА, АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА, 28 л. Гр. Пермск. у., Югокамск. в., д. Чуваковки; — ц, С. 1 уч. Оханск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 4 м. Исп. 22 нояб. 920.

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