Хромягин Марин Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хромягин
- Имя
- Марин
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 273
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30101. ХРОМЯГИН, МАРИН ИЛЬИЧ, 40 л. Гр. Тамбовск. у., Богородицко-Араповск. в., д. Пречистенского-Буерака; — Н. С. 9 р. Тамбовск. у. Самогон., лиш. св. 4 г. условно, по амн. от нак. освоб.
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