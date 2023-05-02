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Лобанова Мария Руфовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобанова
Имя
Мария
Отчество
Руфовна
Дата исполнения приговора
08 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8151. ЛОБАНОВА МАРИЯ РУФОВНА, 50 л., Чернск. у., Троицк, в., д. Румянцевой. Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 8 июня 923.

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