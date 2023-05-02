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Степанов Александр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степанов
Имя
Александр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 333
Источник
Скан
Оригинальная запись
12287. Степанов Александр Яковлевич, 41 г., Омск. окр., иконниковск. р., с. Серебрянского. Н. С. 15 уч. Омск. окр. Ст. 140, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 6 л. П. в. з. с. 2 дек. 926.

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