Митрошин Кассиан Савельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Митрошин
- Имя
- Кассиан
- Отчество
- Савельевич
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26721. МИТРОШИН, КАССИАН САВЕЛЬЕВИЧ, 52 л. Гр. Тарусск. у., Троицк. в., д. Потесновой; — Особ. сесс. при Совнарсуде г. Москвы. Должн. прест., лиш. св. 2 г., по амн. нак. зам. пр. р. 2 г. Исп. 11 июня 920.
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