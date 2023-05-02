Марченко Иван Миронович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марченко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Миронович
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8814. МАРЧЕНКО ИВАН МИРОНОВИЧ, 24 л., Ставропольск. у., Кугультинск. в. и с. Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1. 184 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 9 июля 923.
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