Ефремов Алексей Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефремов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4542. ЕФРЕМОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, 17 л., Благодарненск. у., с. Медвежьего. Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 105, 113 и 116, лиш. св. 1 г. Исп. 27 авг. 923.
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