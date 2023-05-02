Тришкин Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тришкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12042. ТРИШКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Арзамасск. у.. Шатск. в., с. Корино. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 16, 143, 220, лиш. св. 3 Г. и пор. пр. 3 г. П. В. з. с. 17/ІІ—24.
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