Чапля Афанасий Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чапля
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141060. ЧАПЛЯ, АФАНАСІЙ ТРОФИМОВЪ. К. Харьков. у., в. и с. Будовъ, 32 л.; — Харьков. О. С. 22 Сент. 909, 134, 135, 149 и 1642 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 29 Окт. 909. | 907 86623 169 М.
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