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Чапля Афанасий Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чапля
Имя
Афанасий
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
Источник
Скан
Оригинальная запись
141060. ЧАПЛЯ, АФАНАСІЙ ТРОФИМОВЪ. К. Харьков. у., в. и с. Будовъ, 32 л.; — Харьков. О. С. 22 Сент. 909, 134, 135, 149 и 1642 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 29 Окт. 909. | 907 86623 169 М.

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