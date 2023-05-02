Пашковский Франц Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пашковский
- Имя
- Франц
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 315
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106324. ПАШКОВСКІЙ. ФРАНЦЪ МАТВѢЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кѣлецк. у., гм. Моравице, д. Бржезины, 25 л.; — Варшав. С. П.. 114, 134, 135, 133, 9 и 3 ч. 309 У., арест. отд. 1 г. Исп. 24 Іюня 909. 908 23274 1655 У. | 900 48042 170¹ М. 904 90660 1655 У.|97 5102 169 М. 902 90018 1655 У.
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