Вечеславов Григорий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вечеславов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45739. ВЕЧЕСЛАВОВЪ, ГРИГОРІЙ ПАВловъ. К. Тотем. у., Шевденицк. в., д. Назаровской, 18 л.; — У. Чл. О. С., по Тотем. у., 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. и 20 дн. Исп. 17 Іюня 905.
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