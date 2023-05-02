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Королев Петр Памфилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королев
Имя
Петр
Отчество
Памфилович
Дата исполнения приговора
21 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
6610. КОРОЛЕВ ПЕТР ПАМФИЛОВИЧ, 17 л., Карсунск. у., Вешкайменск. в. и с., б. Симбирск. Губсуд, Ст. ст. 76 и 184, лиш. св. 2 г. 8 м., Исп. 21 июля 923.

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