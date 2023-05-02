Королев Петр Памфилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Королев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Памфилович
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6610. КОРОЛЕВ ПЕТР ПАМФИЛОВИЧ, 17 л., Карсунск. у., Вешкайменск. в. и с., б. Симбирск. Губсуд, Ст. ст. 76 и 184, лиш. св. 2 г. 8 м., Исп. 21 июля 923.
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