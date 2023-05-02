Единский Франц Викентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Единский
- Имя
- Франц
- Отчество
- Викентьевич
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4353. ЕДИНСКИЙ ФРАНЦ ВИКЕНТЬЕВИЧ, 28 л., Витебск. г., Люцинск. у., Перецвеймуйск. в., д. Зикшино.; Особ. Сес. Н. С. Великолуцк. у. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 мая 923.
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