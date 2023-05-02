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Лаврова Лукерия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаврова
Имя
Лукерия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
25833. ЛАВРОВА, ЛУКЕРИЯ ИВАНОВНА, 48 л. Гр. Рененбургск. у., Крочковск. в.; — Н. С. при Ч. К. г. Москвы. Наруш. посгановл. о торговле, пр. р. 6 м. Исп. 14 дек. 920.

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