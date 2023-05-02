Валяева Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаляева Евдокия Степанова

Валяева Евдокия Степанова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Валяева
Имя
Евдокия
Отчество
Степанова
Дата исполнения приговора
29 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
47646. ВАЛЯЕВА, ЕВДОКІЯ СТЕПАНОВ А, 28 л. К. Москов. г., Подольск. у., Вороновск. в., с. Покровскаго, рд. т. же г., Дмитров. у., Морозовск. в., въ с. Щелковѣ; — З. Н. 5 уч. Богород. у., 9 Марта 911, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 29 Марта 911.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close