Рыдзелев Степан Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыдзелев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8472. РЫДЗЕЛЕВ СТЕПАН ЕФИМОВИЧ, 33 л., Краснодарск. отд., ст. Кирпильской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 95, 142, 169, лиш. св. 3 г. 8 м. 17 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 16 июня 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.