Малышев Роман Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малышев
- Имя
- Роман
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8672. МАЛЫШЕВ РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 29 л., Мариупольск. у., Павловск. в. и с. Н. С. 1 уч. Ейск. отд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 4 г. Исп. 2 июля 923.
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