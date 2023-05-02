Кащеев Илья Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кащеев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 23 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39413. КАЩЕЕВЪ, ИЛЬЯ НИКОЛАЕВЪ. Цех. г. Москвы, 22 л.; — Москов. Ст. М. С. Прѣснен. уч., 13, 14, 8 п. 170, 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 4 м. Исп. 23 Февр. 909. | 905 54710 169 М. | 905 22981 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 88328.
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