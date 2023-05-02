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Ульянкин Спиридон Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ульянкин
Имя
Спиридон
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
16 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
29735. УЛЬЯНКИН, СПИРИДОН НИКОЛАЕВИЧ, 38 л. Гр. Новосильск. у., Куликовск. в., д. Глебовки; — Н. С. 2 уч. Новосильск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Осужд. 16 авг. 920.

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